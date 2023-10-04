Путин примет участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 5 октября по видеосвязи примет участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на первый энергоблок атомной электростанции «Руппур», заявили в Кремле. На мероприятии также будет присутствовать премьер-министр Бангадеш Шейх Хасина.

5 октября президент Российской Федерации совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейхом Хасиной в режиме видеоконференции примет участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС «Руппур», — указано на сайте Кремля.

Строительством АЭС «Руппур» занимается отечественная корпорация «Росатом» на основе межправительственного соглашения, которое стороны заключили в 2011 году. Ожидается, что станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2400 мегаватт.

Также в Кремле сообщили, что Владимир Путин выступит на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», который сейчас проходит в Сочи. Темой речи президента станет «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».

Ранее стало известно, что глава государства 12 октября посетит Киргизию и совместно с лидером страны Садыром Жапаровым примет участие в торжествах по случаю 20-летия со дня открытия авиабазы ОДКБ в городе Кант. Ожидается, что в рамках своего визита Путин обсудит с Жапаровым вопросы взаимного сотрудничества и мировую повестку.