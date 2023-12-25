Путин примет участие в церемонии поднятия флагов на «Северной верфи»

Президент РФ Владимир Путин 25 декабря посетит судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, где примет участие в поднятии флагов на кораблях на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его будут сопровождать вице-премьер РФ Денис Мантуров, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Песков уточнил, что у президента в этот день также запланирована отдельная встреча с Сергеем Шойгу, передает ТАСС.

Совсем скоро он прибудет на территорию судостроительного завода «Северная верфь» и в сопровождении министра обороны Шойгу и вице-премьера Мантурова он примет участие в подъеме флага на фрегате «Адмирал Головко», — сказал Песков.

«Адмирал Головко» проекта 22350 является носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс». Фрегат принимал участие в испытаниях гиперзвуковых ракет «Циркон». Он также стал первым кораблем проекта 22350, оснащенным газотурбинной установкой (ГТУ) российской разработки.

Ранее сообщалось, что Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота заявил о включении в состав Военно-морского флота России до конца года 12 кораблей. Глава военного ведомства России отметил, что за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями. По его словам, Министерство обороны последовательно предпринимает шаги по модернизации и повышению боеготовности ВМФ РФ.