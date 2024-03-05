Путин прилетел в Ставропольский край

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, сообщает ТАСС. В регионе глава государства займется вопросами развития сельского хозяйства.

В рамках визита запланировано посещение Путиным комплекса «Солнечный дар» в поселке Солнечнодольск. Российский лидер ознакомится с работой предприятия, которое выращивает помидоры и огурцы, а также пообщается с сотрудниками за обедом. В Сети появились кадры из населенного пункта, на которых местные жители ожидают главу государства. Также в программе Путина значатся встреча с представителями агропромышленного комплекса и беседа с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Ставрополье является одним из крупнейших аграрных регионов страны. Подавляющее большинство территорий этого субъекта РФ занимают сельскохозяйственные угодья. Вместе с тем тепличный комплекс «Солнечный дар» стоит в одном ряду с масштабнейшими предприятиями соответствующего типа в России и Европе, он занимает более 200 гектаров.

Ранее Путин поблагодарил участниц и волонтеров специальной военной операции в своем обращении в рамках Всероссийского женского форума. По словам главы государства, они проявляют мужество, милосердие и душевную щедрость.