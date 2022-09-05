Путин прилетел на Камчатку Путин прилетел на Камчатку для участия в молодежном экологическом форуме

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прилетел в Камчатский край, передает ТАСС. В ходе визита глава государства примет участие во Всероссийском экологическом молодежном форуме «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, а также встретится с губернатором региона Владимиром Солодовым.

Далее российский лидер отправится во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума и посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений вооруженных сил «Восток-2022».

Ранее стало известно, что 7 сентября Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Основными темами обсуждения станут мировые процессы и развитие территорий Дальнего Востока.

В начале августа представители 40 стран подтвердили свое участие в VII Восточном экономическом форуме. Форум также посетят представители недружественных стран — Южной Кореи и Японии. В пресс-службе организатора мероприятия подчеркнули, что ВЭФ стал самой востребованной деловой площадкой по вопросу развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.