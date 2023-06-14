Путин приказал интегрировать БПЛА в единое воздушное пространство

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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Минтрансу принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Согласно поручению президента, министерство должно приняты меры до 15 июля, а правительство — доложить до 1 сентября.

[Поручаю] Минтрансу России представить предложения по организации воздушного движения с использованием цифровых платформ при интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации, — говорится в поручении президента.

Также кабмин рассмотрит вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем. Все эти и другие поручения должны сделать использование беспилотников более безопасным.

В блоке поручений предусмотрено также противодействие противоправному использованию БПЛА.

При этом интеграция беспилотников в единое воздушное пространство обсуждается последние четыре года и до сих пор велась планово, а еще в конце 2022 года переносилась в некоторых этапах до 2035 года. Организационный этап же должен был завершиться до 2023 года.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко заявляла, что беспилотные летательные аппараты, используемые сельхозпроизводителями, могут вернуться к работе на высоте до 150 метров. По ее словам, это произойдет, если участника сельскохозяйственной отрасли удастся договориться с Минтрансом.