Путин пригрозил последствиями Западу в случае изъятия активов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфискация Западом российских активов будет воровством, несмотря на все попытки юридически это обосновать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями МИД. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такие действия не останутся безнаказанными.

Страны Запада заморозили сейчас российские активы и валютные резервы. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на использование замороженных российских активов для передачи их Киеву будет очень болезненным для Брюсселя. По ее словам, платить за «свое безумие» им придется из «своего кошелька».

Как писало агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец, страны G7 пришли к договоренности о выделении Украине $50 млрд. По сведениям журналистов, транш направят за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года.

При этом представитель Госдепа США Мэттью Миллер объявил, что Вашингтон пока не готов представить решения по конфискации замороженных средств России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.