Путин пригрозил новыми ударами в случае поставок на Украину дальних ракет

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Россия сделает выводы в случае поставок на Украину американских ракет дальнего действия, сказал президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По словам главы государства, в таком случае Москва может начать наносить удары по тем объектам, которые пока не затрагиваются.

Да, но если они будут и будут поставляться, — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим, — сказал Путин.

Российский лидер отметил: в Москве есть четкое понимание того, что планируется поставить американские РСЗО дальностью до 70 километров. По словам Путина, это связано с восполнением значительных потерь в боевой технике ВСУ.

Ранее в США заявили о том, что собираются поставить на Украину реактивные системы залпового огня HIMARS. В Вашингтоне заявили: поставки будут реализованы только при условии, что эти установки в Киеве не будут задействовать для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что его страна собирается выполнить это требование.

При этом некоторые депутаты Верховной рады не исключают, что удары с помощью HIMARS могут наноситься и по РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что доверия к мирным обещаниям со стороны Украины быть не может – Зеленский пока не выполнил ничего из того, что он ранее посулил для урегулирования ситуации в Донбассе.