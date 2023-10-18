Путин пригласил страны присоединиться к развитию Северного морского пути

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Президент России Владимир Путин пригласил страны присоединиться к сотрудничеству в вопросе развития Северного морского пути, сообщает РИА Новости. Навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении пути скоро станет круглогодичной, заявил российский лидер в рамках международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше — мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии, — подчеркнул Путин.

Москва готова обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение, уточнил президент РФ. Также он добавил, что Россия и Китай по-прежнему разделяют стремление к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, в рамках форума выразил неизменность взглядов Пекина по поводу санкций. По его словам, Китай по-прежнему выступает против односторонних санкций и политики экономического принуждения, разъединения и разрыва связей.

Владимир Путин прибыл в Китай с рабочим визитом 17 октября по приглашению Си Цзиньпина. В Пекине российский глава проведет два дня.