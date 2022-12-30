Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию Путин назвал отношения России и КНР образцом сотрудничества крупных держав

Фото: Rao Aimin/XinHua/Global look Press

Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что отношения двух стран являются образцом сотрудничества. Кроме того, российский лидер пригласил главу КНР в Москву в 2023 году.

Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться. <...> эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке, — сказал президент РФ.

Он также подчеркнул, что весной следующего года ждет председателя КНР с государственным визитом в Москву. Это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях, отметил президент РФ.

Он добавил, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о теплом приеме в Китае и о содержательном разговоре с руководством КНР.

Кроме того, Путин заявил, что товарооборот России и КНР по итогам 2022 года вырастет примерно на 25%. Целевой планки в объеме $200 млрд обе страны достигнут досрочно.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что оба государства выступают против новой холодной войны.