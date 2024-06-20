Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам

Президент России Владимир Путин во время переговоров пригласил вьетнамского коллегу То Лама в Москву на празднование 80-летия Победы, сообщает ТАСС. Российский лидер также поздравил собеседника с избранием на пост президента Вьетнама, отметив, что ему приятно сделать это лично.

Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, — пригласил Путин То Лама.

Президент России назвал повестку переговоров обширной. Путин отметил, что рассчитывает обсудить с вьетнамским коллегой все актуальные вопросы развития двусторонних отношений.

Накануне стало известно, что Путин прилетел во Вьетнам в рамках государственного визита. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Ханоя вечером 19 июня. Он проведет в стране переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. В частности, он обсудит актуальные темы с президентом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания.

До этого российский лидер выразил благодарность Ханою за участие в поиске мирного пути для урегулирования украинского кризиса. Он также отметил дух и характер двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом.