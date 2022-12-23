Путин приехал в Тулу на совещание по потребностям армии России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу, где с его участием пройдет совещание по обеспечению потребностей российской армии, сообщает ТАСС. По данным агентства, его сопровождает губернатор области Алексей Дюмин.

В ходе рабочей поездки Путин посетит Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова, которое занимается выпуском высокоточного оружия для российской армии. После этого он проведет совещание с руководителями оборонно-промышленного комплекса России, следом Дюмин проведет ему экскурсию в региональном ситуационном центре.

Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России заявил, что частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые необходимо оперативно решать. По его словам, нужно модернизировать систему военкоматов и обеспечить войска качественной связью и оборудованием новейших моделей. Путин также призвал внимательно относиться к критике в адрес Минобороны, слышать и своевременно реагировать в том числе на эмоциональные заявления граждан.

До этого президент поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. Главными задачами объединения станут обеспечение взаимодействия палат парламента, федеральных госорганов и органов государственной власти субъектов РФ, а также контроль за реализацией мер социальной и правовой поддержки мобилизованных и рассмотрение вопросов, связанных с организацией их размещения.