Путин приехал на мероприятия по случаю 80-летия победы на Курской дуге

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин лично посетил мероприятия в честь празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве. Глава государства вышел на сцену, перед которой собрались жители региона, и выступил с торжественной речью.

В ходе своего выступления Путин сказал, что значение победы Красной армии в битве на Курской дуге невозможно переоценить, она ознаменовала завершение коренного перелома во Второй мировой войне. По его словам, «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов.

Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны, — сказал президент.

Кроме того, Путин поблагодарил военнослужащих ВС РФ за службу и подчеркнул, что гордится ими.

Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы в Курской битве на Курской дуге, — произнес глава России.

Курское сражение является одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны. В ходе сражения советская армия сорвала последнее крупное наступление немецко-фашистских войск на советско-германском фронте и окончательно закрепила стратегическую инициативу в своих руках.

В начале августа Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что страна восхищается отвагой людей, участвующих в боевых действиях на Украине. Он отметил, что участники спецоперации также помогают наладить мирную жизнь в новых регионах.