Путин приехал на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин приехал на концерт в честь 10-летия со дня воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие проходит на Красной площади в Москве, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее там была смонтирована сцена и размещены баннеры. На них изображен российский триколор. Также площадь украшают таблички с надписями «10 лет в родной гавани. Россия. Крым. Севастополь». Глава государства не просто посетил мероприятие, но и поднялся на сцену. Тысячи россиян поприветствовали президента, который ранее набрал большинство голосов на выборах.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. За возвращение в состав России высказались свыше 90% жителей полуострова.

Ранее сообщалось, что на сцене уже выступили Григорий Лепс, Полина Гагарина и другие известные российские артисты. Люди начали собираться на концерт еще в полдень и продолжают приходить до сих пор.

Праздник открыл государственный академический хор имени Пушкина с песней «Матушка Россия». На Красной площади с патриотическими песнями также выступили Сергей Жуков, группа RADIO TAPOK, Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, рэпер РИЧ и Ирина Дубцова. Ожидаются выступления и других звезд российской эстрады.