Путин приехал на инаугурацию на обновленном Aurus Senat

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Автомобиль «Аурус сенат лимузин» кортежа президента РФ Владимира Путина

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat. Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые, черный седан проделал путь в несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца. Его сопровождал кортеж из восьми электромотоциклов.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее отмечал, что консолидация общества вокруг Владимира Путина поведет страну к новым победам. Депутат назвал главу государства преимуществом России. По его словам, Путин доказал преданность стране и задал «высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед».

Ранее журналист Павел Зарубин показал кадры обновленного российского автомобиля Aurus Senat, предназначенного для инаугурации Путина. В ролике можно заметить, что у машины заменили переднюю оптику, бампер, капот, решетку и крылья.

Главный дизайнер бренда Aurus Юрий Черненко ранее раскрыл, что компания планирует начать выпускать собственные электромотоциклы. На данный момент они проходят активные испытания. Однако Черненко уверен, что российские электромотоциклы имеют хорошие перспективы.