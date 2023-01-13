Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с Рахимовым

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, сообщает ТАСС. Траурное мероприятие проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан». Рядом с гробом установлен почетный караул.

Президент России Владимир Путин прибыл в пятницу в Уфу для участия в церемонии прощания с первым президентом Башкирии, — сказано в сообщении.

Муртаза Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. По словам действующего главы региона Радия Хабирова, Рахимов полностью посвятил свою жизнь служению республике и России. Он возглавлял регион более 20 лет, занимая сперва пост председателя Верховного Совета Башкирской АССР, а с 25 декабря 1993 года — пост президента Башкирии.

В 2010 году Рахимов заявил, что не намерен оставаться на своем посту на следующий срок. 15 июля того же года на тот момент президент России Дмитрий Медведев принял досрочную отставку главы Башкирии. После отставки Рахимов занимал пост председателя совета благотворительного фонда «Урал», а в 2010–2012 годах был членом совета директоров ОАО АНК «Башнефть».