Путин прибыл в Пятигорск на заседание «Движения первых»

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл в город Пятигорск Ставропольского края, сообщает ТАСС. Здесь под его председательством пройдет II заседание наблюдательного совета всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Также глава государства встретится и с губернатором региона Владимиром Владимировым.

Как отмечается, проекты движения берут свое начало в пионерской организации. Сейчас созданы 89 региональных отделений. К движению присоединилось более 4,1 млн участников. Ведется работа по выстраиванию взаимоотношений с детскими и молодежными организациями за рубежом.

Ранее российский президент посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Там он вручил премию «Волонтер года» жительнице Воронежа Наталье Аминевой. Женщина вместе со своими детьми, супругом и родителями помогает российским военным тем, что изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжет носки.

Перед этим он пообщался с юным волонтером, также помогающим участникам СВО. Мальчик рассказал, что инициировал проект по созданию теплых вещей для солдат и теперь планирует производство одеял и подушек. В конце беседы российский лидер «дал пять» школьнику.