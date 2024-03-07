Путин прибыл в один из российских городов Путин прибыл с визитом в Краснодар

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар. Глава государства планирует посетить высшее военное авиационное училище города. Это учебное учреждение подготовило свыше 27 тысяч специалистов, 18 тысяч из которых профессиональные летчики. С недавнего времени в училище начали обучаться и девушки, передает РИА Новости.

Помимо прочего, президент посетит Дворец Самбо. Учреждение только готовится к открытию, и глава государства зайдет в него одним из первых. По традиции, Путин встретится с губернатором, с которым обсудит наиболее важные вопросы развития региона.

Ранее сообщалось, что российский президент встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Беседа политиков состоялась на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

Комментируя противоречия с Молдавией, глава Гагаузия отметила, что сейчас нет предпосылок для начала процесса выхода автономии из состава республики, он может начаться только в случае утраты независимости страны. Она также подчеркнула, что все разногласия с Кишиневом носят искусственный характер и находятся «в политической плоскости».