Минск встретил Путина и лидеров ОДКБ снежной бурей Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Белорусская столица встретила участников снежной бурей.

Российского лидера встречали у трапа почетным караулом. Он поприветствовал встречающих рукопожатием. В предыдущий раз Путин приезжал с рабочим визитом в белорусскую столицу 11 месяцев назад.

Из лидеров всех шести государств — участников объединения во Дворце независимости не будет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна. До этого от участия во встрече ОДКБ отказался министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках ОДКБ. По его словам, Россия сожалеет о том, что Ереван не будет присутствовать на высоком уровне на ноябрьском саммите.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Еревана не участвовать в мероприятиях ОДКБ вызывает сожаление. По ее словам, эти действия не отвечают интересам народа Армении.