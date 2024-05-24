Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля. В аэропорту его встретил белорусский коллега Александр Лукашенко, который пригласил российского лидера на встречу.

Переговоры глав двух стран состоятся во Дворце Независимости в Минске 24 мая сначала в узком, а потом в расширенном составе. Ожидается, что стороны обсудят перспективы двусторонних отношений, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере и международную повестку.

Путин в аэропорту сообщил Лукашенко, что перед визитом в Минск встретился с членами правительства и обсудил с ними переговоры с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который прибыл в Россию с официальным визитом. Он добавил, что на следующий день в столицу Белоруссии прибудут некоторые члены кабмина РФ.

Лукашенко подчеркнул, что первым делом на встрече будет обсуждаться тема безопасности. В расширенном формате стороны изучат экономические вопросы, добавил он.

Думаю, что, как обычно, вопросы безопасности [вынесем] на первый план, — сказал Лукашенко во время встречи с Путиным в аэропорту.

Он также пошутил, что, по уже сложившейся традиции, переговоры с Путиным начинаются ближе к полуночи. К тому же у российского лидера сегодня были непростые переговоры с Королем Бахрейна. На это Путин возразил, что встреча была приятной.

Военный эксперт Виталий Дандыкин ранее заявлял, что над Белоруссией висит тройная угроза со стороны стран-участниц НАТО, особенно Польши и Прибалтики, ВСУ и оппозиционера Светланы Тихановской. Он отметил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, а в Польше тем временем готовят вооруженную оппозицию.