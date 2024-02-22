Путин вышел из машины в мороз и пообщался с жителями села в Чувашии Путин прибыл с рабочей поездкой в Чувашию

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашскую Республику. Он успел пообщаться с людьми, которые ожидали проезда президентского кортежа. Кадры встречи главы государства с жителями одного из сел республики показал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Путин вышел из машины в мороз, чтобы пообщаться с ожидавшими его местными жителями. Взрослые и дети снимали президента на гаджеты, некоторые выкрикивали слова благодарности и пожелания здоровья. Глава государства же поблагодарил их в ответ и рассказал о планах своего визита в республику.

После короткой остановки в чувашском селе президент отправился на совещание по вопросам социально-экономического развития республики. В разговоре с руководством региона он отметил хорошие показатели роста промышленного производства.

До визита в Чувашию Путин два дня провел в Татарстане. Он посетил многофункциональную зону под Казанью, где начинается один из участков трассы М-12 «Восток». При этом отмечается, что глава государства приехал на участок, сидя за рулем КамАЗа.

В рамках своего визита в Татарстан Путин также совершил полет на новом стратегическом ракетоносце Ту-160М. Он продлился полчаса. По словам журналиста Павла Зарубина, полет главы государства могли видеть сотни тысяч жителей республики.