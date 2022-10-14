Путин прибыл на заседание глав государств - участников СНГ в Астане

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств — участников СНГ в Астане, сообщает корреспондент РИА Новости. Первая часть мероприятия с участием лидеров будет проходить в узком составе, после чего состоится заседание лидеров государств СНГ в расширенном составе.

Кроме того, российский президент примет участие в саммите «Россия — Центральная Азия». По итогам этих мероприятий Путин проведет пресс-конференцию для журналистов.

Ранее президент РФ выступил на проходящем в Астане Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заявив, что мир становится по-настоящему многополярным. По его словам, весьма заметную роль в этом играет Азия, где крепнут новые «центры силы». Россия же между тем делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву «смелее брать бразды правления миром» и положительно оценил вклад Астаны в развитие Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.