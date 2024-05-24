Путин преклонил колено перед монументом Победы в Минске Путин возложил цветы к монументу Победы в Минске

Фото: Павел Бедняков/РИА НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в белорусскую столицу. В Сети опубликовали кадры, на которых глава государства посетил монумент Победы в Минске и преклонил перед ним колено.

На видео заметно, что российский лидер возложил венок, а после опустился на одно колено, чтобы поправить ленты на цветах. После этого Путин отошел на несколько шагов и замер, склонив голову. Затем президент поклонился памятнику.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 23 и 24 мая проведет в Минске переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Ожидается, что стороны обсудят перспективы двусторонних отношений, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере и международную повестку.

Известно, что с рабочим визитом в республику прибыл министр обороны России Андрей Белоусов. Российского коллегу лично поприветствовал глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Кроме того, самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича совершил посадку в Белоруссии. По данным СМИ, борт приземлился в 12:50 по местному времени. В прошлый раз борт экс-президента Украины приземлялся на территории Белоруссии в начале марта 2022 года.