«Путин предупреждал»: Пушков ответил французам на статью про президента РФ Пушков: речь Путина на «Валдае» дала понять Западу, что поражение РФ невозможно

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Алексей Пушков

Выступление президента России Владимира Путина на форуме «Валдай» дало понять Западу, что поражение РФ невозможно, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя статью французской газеты Le Figaro под названием «Путин сохраняет палец на ядерном спусковом курке». По словам Пушкова, угроза ядерной войны исходит именно от западных стран.

Этот заголовок, как и статья в целом, одновременно и искажает, и упрощает смысл заявлений президента России с целью создать нужный Западу пропагандистский эффект. Палец на спусковом курке держит тот, кто намерен на этот курок нажать и лишь ждет для этого подходящего момента, — отметил сенатор.

Пушков напомнил слова главы государства о том, что Россия применит ядерное оружие только в двух случаях: угроза существования страны или применение ядерного оружия против нее.

Такая угроза может возникнуть в сегодняшнем мире только со стороны Запада. При этом Путин не угрожал — он предостерегал и предупреждал. Уверен, эти предостережения дошли до главных адресатов и были услышаны, — заявил сенатор.

Ранее Путин заявил о возможном расторжении Россией договора о запрете на проведение ядерных испытаний. Глава государства подчеркнул, что США подписали этот договор, однако не ратифицировали его, и в таком случае Москва может ответить зеркально.