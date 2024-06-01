Путин предупредил Запад о ситуации на Украине Daily Express: Путин предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Ташкенте послал жесткое предупреждение Западу о глобальных последствиях эскалации на Украине, сообщает издание Daily Express. Путин подчеркнул, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.

Путин сделал жесткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине, подчеркнув, что это может привести к тяжелым глобальным последствиям, — говорится в публикации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Позже верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран — участниц объединения обсудили отмену ограничений на применение Вооруженными силами Украины оружия НАТО для ударов по территории России. Он уточнил, что сегодня эти дебаты набирают обороты.