Путин предупредил о скором дефиците кадров в России Путин: дефицит кадров в России нельзя покрыть за счет трудовой миграции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия в ближайшие несколько лет столкнется с дефицитом кадров и квалификаций, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства подчеркнул, что нехватку рабочих нельзя будет восполнить за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы. По его словам, здесь нужны другие подходы.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций. Его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы, — сказал Путин.

Российский лидер назвал повышение производительности труда критически важной задачей. По словам Путина, ближайшие годы страна должна форсированно развивать промышленность и увеличивать объем отечественных товаров на внутреннем рынке.

В ходе мероприятия президент также заявил, что правительство России видит все угрозы. По словам Путина, власти отдают себе отчет в том, где они возникают. Он уверен, что России удастся преодолеть все сложности.