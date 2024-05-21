Путин предупредил о росте числа участников СВО во власти Путин предсказал увеличение числа ветеранов СВО на руководящих постах

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Владимир Путин и Бату Хасиков

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Калмыкии Бату Хасиковым отметил, что количество участников СВО на руководящих постах будет только увеличиваться. Но добавил, что выборка не может быть массовой.

Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу, — сказал Путин.

Хасиков в ответ сообщил о десятках людей, подавших заявки на участие в проекте «Время героев». Он поблагодарил главу государства за «колоссальнейшую возможность», которая появилась у ветеранов.

Глава Калмыкии также рассказал президенту о добровольце СВО Чимиде Джангаеве, награжденном медалью «За отвагу». Сейчас он является депутатом парламента, атаманом калмыцкого казачества и тоже примет участие в проекте «Время героев». Путин согласился, что именно таких людей и нужно поднимать.

На днях руководитель программы ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что для образовательной президентской программы «Время героев» отберут 83 участника СВО. Занятия начнутся 27 мая. По его словам, отбор в рамках первой волны еще не заканчивается. В скором времени будет готов список участников второго и третьего уровней. До конца года планируется запустить второй поток программы.