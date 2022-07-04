Путин представил к награде двух генералов Путин присвоил звание Героя России военнослужащим Лапину и Абачеву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву. Соответствующий указ с подписью российского главы опубликовали на сайте правовой информации.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, — указано в тексте документа.

В ходе воинской карьеры Лапин прошел путь от срочника в рядах советской армии до генерал-полковника ВС РФ. По окончанию школы поступил в Казанский химико-технологический институт. После Лапин прошел обучение в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Затем он два года (с 2012 по 2014 год) командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией. Стал первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа в 2014 году. В 2017 году возглавил штаб группировки российских войск в Сирийской Арабской Республике.

Дагестанец Абачев в 1989 году завершил обучение в Харьковском гвардейском высшем танковом командном училище. Спустя три года окончил общевойсковую академию ВС РФ. После Абачев участвовал в нескольких военных конфликтах: армяно-азербайджанском, второй чеченской войне, а также в вооруженном конфликте в Южной Осетии в 2008 году и спецоперации в Сирии.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе главы государства говорится, что офицер отмечен высшим званием отличия за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.