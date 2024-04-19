Путин представил к награде дочь Гагарина Путин наградил дочь Гагарина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Елена Гагарина

Дочь первого космонавта Юрия Гагарина директор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

За большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Гагарину Елену Юрьевну — генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник „Московский Кремль“, — указано в документе.

Несколько дней назад президент также поздравил Гагарину с 65-летним юбилеем. Путин отметил, что она вносит весомый вклад в сохранение исторического и духовного достояния страны.

Ранее российский лидер наградил орденом Мужества добровольца Сергея Соленова, который спас командира танка «Алеша» Александра Левакова, закрыв его от сброшенной с беспилотника гранаты. Сам Соленов заявил, что не ожидал награждения, ведь он просто выполнял воинский долг. Доброволец отметил, что его поступок был закономерным, поскольку офицеру нужно было продолжать руководить подчиненными.