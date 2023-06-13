Путин предположил, как взорвали Каховскую ГЭС Путин предположил, что Каховскую ГЭС взорвали закладкой и дополнительным ударом

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разрушение Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин предположил, что Каховскую ГЭС взорвали с помощью заложенного заранее детонатора и могли дополнительно нанести удар со стороны. Об этом он заявил в ходе разговора с военными корреспондентами. Он отметил, что ранее ВСУ неоднократно обстреливали строения водохранилища.

Вы знаете, я не буду сейчас на 100% говорить вещи, в которых я не уверен. По большому счету, мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло. Во всяком случае, так мне докладывали. Но они целенаправленно HIMARS′ами били многократно по Каховской ГЭС – вот в чем все дело. Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным, и пошло разрушение, — заявил Путин.

Он отметил, что российская сторона не заинтересована, поскольку это тяжелые последствия для тех территорий, которые находятся под ее контролем.

Путин заявлял, что из-за подрыва Каховской ГЭС было сорвано контрнаступление Киева. При этом он сказал, что наступление ВСУ было бы менее разрушительным для региона, нежели его затопление.