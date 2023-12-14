«Песков виноват»: Путин предпочел китайских журналистов американским Путин прервал передачу микрофона журналистам NYT ради агентства «Синьхуа»

Фото: Kremlin.ru

Дмитрий Песков во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Президент России Владимир Путин отдал предпочтение вопросу журналистов китайского информационного агентства «Синьхуа», прервав передачу микрофона сотрудникам американской газеты The New York Times. Данная ситуация произошла на мероприятии «Итоги года с Владимиром Путиным», трансляция которого ведется на сайте Кремля.

Сначала «Синьхуа», а потом New York Times, — заявил президент.

Отмечается, что американским журналистам предоставили возможность задать свой вопрос главе государства. Представитель New York Times на русском языке поблагодарила Путина за приглашение на мероприятие, подчеркнув, что ранее подобных шансов западным изданиям не давали. В ответ президент в шутку заявил, что в этом «виноват Песков».

Это Песков виноват. Я человек открытый, демократических убеждений и взглядов, — отметил глава государства.

В ходе мероприятия, объединившего в себе прямую линию и пресс-конференцию, Путин также высказался о роли БРИКС в построении миропорядка. По его словам, организация демонстрирует, что в мире есть много стран, которые хотят жить по основополагающим международным документам. К их числу относится, в частности, Устав ООН.