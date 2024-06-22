Путин предоставил налоговые льготы резидентам СЭЗ в новых регионах Путин подписал закон о налоговых льготах для резидентов СЭЗ в ЛНР и ДНР

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ряд налоговых льгот для участников свободных экономических зон (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Для них понизили ставки по акцизам, налоги на прибыль организаций и добычу полезных ископаемых. Кроме того, резидентам СЭЗ предоставили право на освобождение налогов на имущество и землю, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Федеральный закон принят Государственной Думой 11 июня 2024 года и одобрен Советом Федерации 19 июня 2024 года, — сказано в сообщении.

Путин также подписал указ, предполагающий использование плавающей процентной ставки по кредитам. Согласно документу, сумма займа будет зависеть от среднемесячной номинальной зарплатой по всей России. Например, для ипотеки минимальная сумма кредита будет строиться из 200 среднемесячных зарплат, а максимальная — из тысячи. Что касается потребительских кредитов, то минимальная сумма установлена в размере 1 тысячи среднемесячных зарплат.