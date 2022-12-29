Путин предоставил квоту на поступление в вузы героям СВО Путин подписал закон о предоставлении квот на поступление в вузы героям СВО

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий квоты на поступление в высшие учебные заведения героям военной операции на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Нововведение также касается и других героев России, а также граждан, имеющих три и более ордена Мужества.

Согласно принятому закону, для героев России будет установлена специальная квота в 10% по направлениям подготовки специальности. Благодаря этому они смогут поступить в вуз без прохождения вступительных испытаний. Такая же квота будет предоставлена детям военнослужащих, которые получили серьезные ранения или контузию во время боевых действий.

Ранее правительство России утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2023 год. Подчеркивается, что на медицинских специальностях большая часть бюджетных мест останутся целевыми. Так, по «Лечебному делу» их доля составит 75%, по «Педиатрии» — 76%. По самым дефицитным направлениям ординатуры показатель будет доходить до 100%.

50% бюджетных мест в частности отведут целевикам на специальностях «Социально-культурная деятельность», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Библиотечно-информационная деятельность» и не только. Доля таких мест по каждой из научных специальностей в аспирантуре определена на уровне 35%.