Путин дал гражданство России бывшему второму вице-президенту Бурунди

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Жозеф Буторе

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство России бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В 2018 году Буторе был награжден российским орденом Дружбы.

Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 года в Бурунди, — сказано в указе президента.

Буторе занимал пост второго вице-президента Бурунди в 2015–2020 годах.

Ранее сообщалось, что президент России дал российское гражданство исполнительнице русского шансона из Испании Маричель Родес и ещё 29 гражданам других стран. Певица, скрипачка и флейтистка Маричель Родес Ногера родилась и живёт в Барселоне. С 1995 года является участницей ансамбля русского фольклора «Вечеринка» в Барселоне, а с 2008 года — ансамбля русского фольклора «Беседушка» в Москве.

До этого сообщалось, что за первый квартал 2022 года чаще остальных получали российское гражданство граждане Украины и Таджикистана. В пресс-центре МВД России отметили, что российское гражданство является наиболее привлекательным в первую очередь для выходцев из бывших союзных республик.