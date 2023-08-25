Путин предложил упростить трудоустройство для школьников и студентов

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность сделать проще трудоустройство несовершеннолетних россиян, информация об этом содержится в перечне поручений на сайте Кремля. Также президент предложил рассмотреть вопрос о льготах работодателям при приеме на работу школьников и студентов.

Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, — говорится в одном из пунктов.

Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин заявил ранее, что российский аграрный сектор сегодня испытывает нехватку кадров из-за оттока мигрантов. Поэтому, по его словам, к сельхозработам и, в частности, к сбору урожая необходимо привлекать студентов, как это делалось в советское время.

Как пояснил эксперт, на ситуацию с мигрантами повлияли два основных фактора — это снижение курса рубля и открытие для них доступа к работе в странах ЕС.

Юрист Александр Хаминский отметил, что такая идея в случае ее воплощения нарушит положения Конституции страны. По его словам, аграрии должны решить проблему через улучшение привлекательности условий труда.