Путин предложил тост за российско-африканскую дружбу Путин предложил поднять тост за российско-африканскую дружбу и процветание Африки

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на приеме по случаю саммита Россия — Африка предложил тост за процветание Африки и российско-африканскую дружбу. Российский лидер подчеркнул, что Москва с оптимизмом смотрит на будущее отношений с государствами африканского континента.

Дорогие друзья, я знаю, что многие в этом зале не употребляют алкогольные напитки, но по традиции хочу предложить тост за ваше здоровье, укрепление взаимодействия по всем направлениям, за процветание Африки и за российско-африканскую дружбу, — высказался глава государства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с заявлением для прессы по итогам прошедшего в Петербурге саммита Россия — Африка, в ходе которого подведет итоги мероприятия.

В ходе саммита Путин заявил, что в ближайшие несколько месяцев Россия на безвозмездной основе поставит странам африканского континента по 25-50 тысяч тонн зерна. Президент отметил, что Москва бесплатно доставит продукцию таким странам, как Мали, Буркина-Фасо, Сомали, Зимбабве, Центрально-Африканская Республика и Эритрея.