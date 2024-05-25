Путин предложил «сверить часы» по части поставок вооружения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

России необходимо «сверить часы» по вопросу поставок наиболее востребованных образцов вооружения в армию, заявил на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса президент Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул важность дальнейшего наращивания ритмичного обеспечения вооруженных сил современным и высокотехнологичным оружием и техникой.

Я думаю, самое время нам собраться и сверить часы. <...> Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологичным оружием и техникой, — сказал Путин.

Российский лидер призвал наращивать поставки беспилотных авиационных и наземных комплексов, высокоточных средств поражения, средств РЭБ и систем контрбатарейной борьбы. Кроме того, Путин отметил важность обеспечения войск средствами связи для устойчивого и непрерывного управления.

Ранее Путин посетил Минск, где пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко в гости. В ходе встречи лавы государств договорились и о дальнейших встречах, взаимодействии в целом. Кроме того, по приглашению Лукашенко Путин посетил неформальный ужин в деревне под Минском.