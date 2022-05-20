Путин выступил за создание госсистемы защиты информации Путин предложил членам Совбеза РФ подумать над созданием госсистемы защиты информации

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ посчитал целесообразным изучить вопрос создания государственной системы защиты информации, Он также поручил представить предложения по вопросу обеспечения обеспечения эффективной работы информационной инфраструктуры в органах власти, сообщает ТАСС.

Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления, — сказал Путин.

Кроме того, президент предложил членам Совбеза обсудить проект основ госполитики в области обеспечения безопасности критической IT-инфраструктуры.

Глава государства отметил, что власти должны свести на нет угрозу утечек персональных данных граждан и конфиденциальной информации в отечественном киберпространстве. Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки внедрить российские технологии из-за запрета на использование зарубежных средств защиты информации начиная с 2025 года.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что в ближайшее время в нижнюю палату будет внесён законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и на ужесточение требований к операторам обработки таких данных.

Сейчас операторы обработки персональных данных не обязаны уведомлять государство о произошедших утечках. Между операторами и госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на российские информресурсы не существует никакого взаимодействия. Поводом для работы над законопроектом послужил скандал с утечкой данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда».