Путин предложил Решетникову рассказать об инвестициях в полной темноте Путин предложил Решетникову рассказать об инвестициях после отключения света в «Москве-сити»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Во время совещания членов правительства России с президентом Владимиром Путиным в одной из башен в «Москва-сити» отключилось электричество, передает РИА Новости. В тот момент в здании находился глава Минэкономразвития Максим Решетников. Именно тогда он должен был докладывать Путину об инвестициях. Российского лидера это не остановило, и он предложил Решетникову рассказать о вкладах в темноте.

Пожалуйста, Максим Геннадьевич Решетников. Надеюсь, что ремонтные работы, которые там у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад, — сказал Путин.

Одновременно с этим электричество в башне «Москвы-сити» было восстановлено и министр экономического развития смог зачитать свой доклад при полном освещении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что три башни в комплексе «Москва-сити» остались без света, в них проводится срочная эвакуация. По данным канала, в зданиях сработала сигнализация. Как писал Mash, четыре человека застряли в лифтах, им понадобилась медицинская помощь. Возле зданий дежурят машины врачей и спасателей.

РИА Новости со ссылкой на МЧС подтверждает, что сигнализация сработала в башне квартала Москва-Сити, однако признаков пожара не обнаружено. По последней информации, электроснабжение в башне уже восстановлено.