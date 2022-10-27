Путин предложил рассмотреть изменение структуры ООН и ее Совбеза Путин: структура ООН должна отражать многообразие мировых регионов

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Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об изменении структуры ООН и Совбеза Всемирной организации, поскольку она должна отражать многообразие мировых регионов. Глава государства пояснил, что от Азии, Африки и Латинской Америки в будущем будет зависеть гораздо больше, чем сейчас.

В этой связи, возможно, стоит подумать о том, чтобы структура Организации Объединенных Наций, в том числе ее Совбеза, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов, ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня, — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что мир становится по-настоящему многополярным, весьма заметную роль в этом процессе играет Азия, где крепнут новые «центры силы». Президент подчеркнул, что Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности.

Также он заявил о том, что Россия не свернет с суверенного курса, несмотря на брошенные ей вызовы. В то же время, по мнению главы государства, страна как постоянный член Организации Объединенных Наций будет продвигать объединительную международную повестку.