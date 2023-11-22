Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что это решение не относится к объектам повышенной опасности.

Давайте продлим на 2024 год, — заявил президент.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к Министерству внутренних дел РФ с призывом не злоупотреблять проверками бизнеса. Он подчеркнул, что приоритетом ведомства должна быть борьба с преступностью и поддержка общественной безопасности. При этом он допустил, что Госдума может рассмотреть законопроект о сокращении проверок бизнеса.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что контрольно-надзорные органы после того, как правительство наложило мораторий на проверки бизнеса, начали это делать с двойным упорством. Она отметила, что следует отказаться от практики многомиллиардных штрафов, и потребовала прекратить душить ими муниципалитеты.

По мнению юриста Александра Хаминского, на рост числа уголовных дел по экономическим статьям в отношении российских предпринимателей во многом оказали влияние пандемия коронавируса и санкции Запада. Он уверен, что в этих условиях бизнесу зачастую приходится идти на различные уловки, которые иногда сопряжены с нарушением закона.