Путин предложил отречься от конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств Путин внес проект о денонсации Конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий денонсировать Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. Проект закона опубликован в думской электронной базе. В том же корпусе документов было опубликовано распоряжение, датированное 28 сентября, в котором официальным представителем Путина при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о денонсации назначен заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года, — говорится в документе.

В пояснительной записке отмечатся, что резолюцией Комитета министров Совета Европы в сентябре 2022 года были существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете. Кроме того, Россия лишилась возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом.

С учетом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию, — говорится в пояснительной записке.

В конце мая Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В связи с этим Россия может наращивать вооружения без оглядки на этот ограничительный документ.