Путин предложил отдать бизнесменам свалки даром Путин предложил бесплатно передать бизнесменам свалки при условии их ликвидации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские бизнесмены могли бы получить участки из-под свалок бесплатно при условии, что они их ликвидируют, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. По его словам, руководство страны готово подумать над этой инициативой.

Предлагаю следующее решение, если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий участок в пользование, — сказал он.

Также на форуме президент заявил, что для российских IT-компаний будет установлена пониженная ставка налога на прибыль. По его словам, она будет составлять 5%. Также для поддержки IT-отрасли будет предусмотрен целый ряд других мер.

В ближайшие 10 лет, объявил Путин, в России будут созданы 40 новых университетских кампусов, предоставляющих передовые возможности и условия для учебы, научной деятельности, проживания и работы студентов, заявил Путин. По его словам, также будет оцениваться работа вузов и колледжей по подготовке востребованных специалистов.

На форуме президент в шутку пристыдил модератора Сергея Караганова за то, что тот не слушал его выступление. Политолог предложил создать при ПМЭФ рабочую группу для реализации поставленных задач, чтобы «понять, куда мы идем и что мы делаем». Глава государства, в свою очередь, заметил, что слова модератора прозвучали обидно, так как он «битый час здесь объяснял», что делает правительство».