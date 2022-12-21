Путин предложил обсудить концепцию внешней политики России Путин на совещании Совбеза РФ предложил обсудить концепцию внешней политики

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания Совета безопасности страны предложил обсудить концепцию внешней политики. В качестве основного спикера доклада он вызвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Уважаемые коллеги, добрый день! Мы договорились обсудить сегодня концепцию внешней политики Российской Федерации, докладчик — министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, — сказал в своем обращении к членам Совбеза Путин.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин заявил, что МИД РФ может обнародовать новую концепцию внешней политики России уже в начале 2023 года. По его словам, концепция должна дать ответ на все вопросы о внешней политике России в ближайшие шесть лет. Он напомнил, что новый текст концепции принципиально одобрили еще в январе, но из-за изменившейся ситуации решили продолжить работу и учесть новые моменты. В скором времени этот документ будет в очередной раз рассмотрен на уровне Совета безопасности.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что работа по подготовке новой редакции концепции внешней политики РФ проходит очень активно, при этом это коллективный труд, а не спущенное «сверху» решение.