Путин предложил кандидатуру на пост исполнительного секретаря СНГ Путин предложил назначить Лебедева на пост исполнительного секретаря СНГ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил назначить Сергея Лебедева на пост главы исполкома Содружества Независимых Государств (СНГ) на новый срок, а также поблагодарил коллег за поддержку, сообщает РИА Новости. Лебедев был назначен главой исполнительного комитета СНГ 5 октября 2007 года. В 2012 и 2016 году полномочия дипломата на посту были продлены. В последний раз Лебедев был вновь утвержден в должности 11 октября 2019 года до 31 декабря 2022 года.

Хотел бы поблагодарить всех коллег за поддержку российского предложения утвердить на очередной срок председателя исполнительного комитета Сергея Лебедева. Он всем хорошо известен, — заявил Путин во время саммита СНГ.

Помимо этого, лидер РФ отметил, что Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По мнению Путина, это никому не помешает, а также даст дополнительные площадки для обсуждения спорных вопросов.

Поддерживаем предложение... о получении содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ, — сказал Путин.

В настоящее время в Астане проходит заседание Совета глав государств — участников СНГ. Первая часть мероприятия с участием лидеров прошла в узком составе, после чего началось заседание лидеров государств СНГ в расширенном составе. Также 13 октября российский президент примет участие в саммите «Россия — Центральная Азия». По итогам этих мероприятий Путин проведет пресс-конференцию для журналистов.