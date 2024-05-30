Путин предложил мэру одного из российских городов возглавить ХМАО Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку должность губернатора ХМАО

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Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Он выразил надежду, что все приобретенные на должности мэра Тюмени навыки будут использованы на посту губернатора ХМАО. Также российский лидер пожелал Кухаруку удачи и успехов на новом месте работы с большим объемом ответственности.

Руслан Николаевич, вы родились в ХМАО, всю жизнь проработали в Тюмени. Дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени, главы администрации города. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ, — сказал глава государства.

Кухарук родился 8 мая 1979 года в г. Урай в Тюменской области. По образованию — юрист. В 2001 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Он работал на различных должностях муниципальной и государственной службы, общий его стаж работы в госучреждениях составляет свыше 16 лет. 8 октября 2018 года депутатами Тюменской городской Думы Кухарук был избран на должность мэра города. В 2023 году его переизбрали.

Утром 30 мая губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе в отставку в связи с переходом на новую работу. Эту должность 68-летняя Комарова занимала с 2010 года. До настоящего момента она была единственной женщиной-губернатором в России.