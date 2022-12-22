Путин предложил кандидатуры прокуроров в новых регионах России

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Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин предложил Совету Федерации на согласование кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. На должность прокурора ЛНР предложена кандидатура Глеба Михайлова, прокурора Запорожской области — Кирилла Осипчука, в Херсонской области выдвинут Андрей Петров, в ДНР — Андрей Спивак.

В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации по кандидатурам на должности прокуроров субъектов РФ, — заявил Клишас.

По его словам, комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет СФ по обороне и безопасности и комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 22 декабря 2022 года проведут совместное заседание, на котором пройдут консультации по представленным кандидатурам.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о планах открыть в новых регионах РФ региональные министерства внутренних дел и главные управления. Он добавил, что в регионах также откроют 100 территориальных органов районного звена.

Ранее свои территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях открыл Банк России.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала приказ о формировании территориальных органов ведомства в новых субъектах Российской Федерации. Таким образом, на территории России будут действовать 89 управлений Роспотребнадзора.