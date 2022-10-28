Путин предложил кандидатуру нового прокурора Чечни Путин внес в Совфед кандидатуру Адаева на пост прокурора Чечни

Фото: grozny-inform.ru

Арсан Адаев

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации предложение назначить на пост прокурора Чеченской республики Арсана Адаева, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. В настоящий момент тот занимает должность прокурора Грозненского района Чечни. Его кандидатура будет рассмотрена сенаторами 1 ноября.

Комитеты Совета Федерации во вторник 1го ноября рассмотрят представленную для консультаций Президентом России Путиным В.В. кандидатуру Адаева А.А. на должность прокурора Чеченской Республики, — написал Клишас.

В настоящий момент прокурором Чеченской республики значится Шарпудди Абдул-Кадыров. Он был назначен на эту должность в 2012 году. Стоит отметить, что у него имеются родственные связи с главой региона Рамзаном Кадыровым.

Ранее Кадыров назначил Артема Чайку, сына бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки, своим советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. По его словам, новый советник будет заниматься координацией и сам примет непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована республика.