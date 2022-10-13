Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб для регулирования цен

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил ему создать в Турции газовый хаб для эффективного регулирования цен. При этом российский лидер назвал нынешнюю стоимость голубого топлива заоблачной.

Мы могли бы спокойно регулировать (цены. — NEWS.ru) на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски, — сказал Путин,

Кроме того он предложил построить еще одну газотранспортную систему, соединяющую Россию и Турцию.

Также президент сообщил, что поставки газа из России в Турцию идут в полном объеме. По его словам, Анкара оказалась самым надежным партнером Москвы.

13 октября Путин прилетел в Астану. Там он посетит саммиты Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и «Россия — Центральная Азия». Также у российского лидера запланированы двусторонние и трехсторонние переговоры. В том числе встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.