Путин предложил денонсировать соглашение с Украиной по Азовскому морю

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу, он размещен в думской базе данных. В соглашении говорится, что эти воды исторически являются внутренними водами России и Украины, Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между странами, аналогичным образом урегулируются вопросы, относящиеся к акватории Керченского пролива.

Денонсировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в городе Керчи 24 декабря 2003 года, — говорится в документе.

24 февраля Верховная рада денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соглашение, подписанное Киевом и Москвой в 2003 году, предусматривает свободное перемещение судов под флагами Украины и России, в том числе совместную деятельность в области мореплавания, его регулирование, а также рыболовство и защиту морской среды.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что Украина таким образом развязала себе руки. По его словам, этот шаг указывает на то, что Киев «намеревается пакостить и дальше».