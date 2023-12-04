Путин предложил «аккуратно» поддержать незамужних вдов участников СВО Путин предложил поддержать вдов бойцов СВО, состоявших в гражданском браке

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин

Следует подумать о механизмах поддержки вдов участников СВО, которые жили с военнослужащими в гражданском браке, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. При этом он призвал правозащитников рассмотреть этот вопрос аккуратно, чтобы не было возможности для злоупотреблений, передает ТАСС.

На что хотел бы обратить внимание: надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями, — сказал Путин.

Президент отметил, что есть предусмотренные правом способы подтверждения факта проживания в таком союзе. Также Путин отметил, что в таких союзах не редко есть и общие дети.

Ранее в Госдуме предложили чиновникам курировать семьи участников СВО. С таким предложением выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, также госслужащие должны активно взаимодействовать по этим вопросам с фондом «Защитники Отечества».